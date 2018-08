Kebab King otwiera lokal w Galerii Mokotów

Nowa restauracja Kebab King usytuowana jest obok KFC w mieszczącej się na drugim piętrze strefie restauracyjnej Galerii Mokotów. To pierwszy w tym miejscu lokal, który proponuje oryginalne potrawy kuchni wywodzącej się znad wschodnich wybrzeży morza Śródziemnego i gór Azji. Są to nie tylko popularne kebaby, ale także rolady z pieczonego mięsa zawijanego w pitę, lahmacun z kebabem czy lawasz.

Jakość serwowanych potraw i różnorodność dań, wywodzących się z tradycji Kurdystanu, czyni markę Kebab King dobrze rozpoznawalną wśród klientów lubiących smacznie zjeść. W sieci tych restauracji wszystkie dania przygotowywane są z własnych produktów. W Duchnicach bowiem znajduje się zakład produkcyjny, który zaopatruje lokale nie tylko w mięso, ale także w pieczywo i desery prosto z własnej piekarni.

Bogate menu restauracji Kebab King oferuje dodatkowo zawsze świeżo przyrządzane potrawy z warzyw, takie jak falafele, placki z cukinii, moussaka i hummus. Można również napić się ayry i aromatycznej cay (herbata) parzonej tradycyjnym sposobem, którą podaje się w szklaneczkach w kształcie tulipana. A do herbaty warto oczywiście spróbować baklawę, która w Kebab Kingu serwowana jest w trzech smakach: czekoladowym, pistacjowym i orzechowym.

Otwarcie nowego lokalu planowane jest na 4 sierpnia 2018 i z tej okazji twórcy marki Kebab King zapraszają wszystkich miłośników kuchni bliskowschodniej na promocyjny tydzień. Od 4 do 11 sierpnia w nowym lokalu w Galerii Mokotów będzie można skorzystać z wyjątkowej promocji: rabat w wysokości 25% na całe zamówienie i darmowa jedna baklawa. Nowa restauracja będzie czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00 – 22.00, w piątki i soboty od 9.00 do 22.00, a w niedziele w godz. 10.00 – 21.00.